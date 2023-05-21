بث_مباشر بدءًا من التاسعة.. كيف تتابع إطلاق الرحلة السعودية إلى #الفضاء؟ #عاجل

نحو مسيرة جديدة من الإنجازات الوطنية والاكتشافات السعودية، يلتحق رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني بطاقم مهمة «AX-2» الفضائية، للانطلاق في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، مساء اليوم الأحد.

وأعلنت الهيئة السعودية للفضاء نقل الحدث عبر خاصية «البث المباشر»، وذلك عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن البث المباشر سيبدأ في العاشرة والنصف مساء اليوم، علماً بإن إطلاق الرحلىة نفسها سيكون بعد منتصف الليل.

ويمكن أيضاً متابعة الرحلة من خلال قناة «الإخبارية»، التي تعهدت بتقديم تغطية خاصة واستثنائية للحدث الكبير عبر كل منصاتها، بدءاً من التاسعة مساء اليوم، مشيرة إلى أنه يمكن متابعة البث المباشر عبر هذا الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=KYYHGxXKYDI

كذلك أعلنت قناة «العربية» نقل أول رحلة نحو الفضاء لحظة بلحظة على شاشتها، ابتداء من التاسعة مساء اليوم.

وتنطلق الرحلة التاريخية التي تقل رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، مساء اليوم الأحد، نحو محطة الفضاء الدولية.

وأكمل رائدا الفضاء السعوديان الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية Axiom Mission 2 (Ax-2)، قبل التوجه إلى الفضاء، مساء اليوم، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً للرحلة.

وقبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء، شارك رائدا الفضاء لحظاتهما الأخيرة مع متابعيهما على موقع «تويتر».

ونشر «القرني» على حسابه في «تويتر» صورتين من استعداداته للرحلة، وتحضيره للحقيبة التي سيأخذها في مهمته، والتي احتوت على معدات وأدوات خاصة للفضاء.

فيما نشرت «ريانة» عبر حسابها صورة من جولتها في منطقة الإطلاق، مشيرة إلى أن «شعور التأهب والحماس بدأ يزداد».