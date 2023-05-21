تعرف على الأوراق المطلوبة.. بدء الفحص الطبي للأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي

أعلنت وزارة الصحة بدء برنامج فحص اللياقة الطبية للطلبة المستجدين قبل دخولهم المدرسة، وذلك لتحديد المسار التعليمي المناسب، سواء تعليم عام أو تربية خاصة.

ويتضمن ذلك تقييم الحالة الصحية الإجمالية للطالب/ة، عبر التقصي عن التاريخ المرضي للطالب والعائلة، والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية، وإجراء عدة فحوصات تشمل: الفحص السريري، وقياس مؤشر كتلة الجسم، وفحص الأسنان، وفحص حدة النظر، وفحص كفاءة السمع.

ويستهدف الفحص الطلبة المتقدمين للتسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدرسة، ويأتي مع بداية موعد تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد وحتى انتهاء التسجيل في جميع المنشآت الصحية.

وشددت «الصحة» على ضرورة التأكد من استكمال الطفل للتطعيمات الأساسية وفق جدول التطعيمات الوطني، وذلك بإحضار كرت التطعيمات للطفل أثناء الفحص، وفحص اللياقة المدرسي الذي لا يتطلب إحضار استمارة الفحص الورقية، حيث سيتم إدخال النتيجة إلكترونيًا.

وبالإمكان حجز موعد في عيادات طب الأسرة عبر تطبيق «صحتي»، وذلك لضمان التأكد من سلامة الطلبة واكتمال تعليمهم بصحة ولياقة سليمة، وفق الوزارة.