كم تستغرق رحلة رائدي الفضاء السعوديين #علي_القرني و #ريانة_برناوي إلى الفضاء؟ #نحو_الفضاء

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، رحلة رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية في حدث يترقبه الملايين حول العالم والمواطنين في المملكة العربية السعودية.

وأصبحت جميع الظروف مهيأة لانطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين مع زملائهما الأمريكيين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، وذلك من أجل إجراء نحو 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

وقال موفد قناة “الإخبارية” سهل الغانمي من أمام مركز كينيدي للفضاء، إن رحلة رائدي الفضاء السعوديين تستغرق نحو 16 ساعة تحمل 14 بحثا علميا لجامعة الملك عبدالله ومستشفى الملك فيصل التخصصي والاستمطار الصناعي.

وأكدت الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، جاهزية طاقم المهمة الفضائية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الرحلة في الموعد المحدد من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في ولاية فلوريدا.