تعرف على رسالة #ولي_العهد لرائدي الفضاء السعوديين #على_القرني و #ريانة_برناوي (فيديو) #نحو_الفضاء

التقي نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء عبدالله السواحة، مع رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي قبل ساعات من انطلاق رحلتهم إلى محطة الفضاء الدولية.

ونقل السواحة لرائدي الفضاء السعوديين تحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: “اليوم يتابع معاي ساعة بساعة اللي قاعد بيصير لرحلة الفضاء التاريخية”.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء: “نقل تحيات ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء لرواد الفضاء السعوديين قبل لحظات من انطلاق رحلتهم التاريخية نحو الفضاء”.

وعلى متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، تنطلق الرحلة التاريخية التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.