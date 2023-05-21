وصول رائدي الفضاء السعوديين #علي_القرني و #ريانة_برناوي إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية

وصل رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني وريانة برناوي إلى مكان انطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية.

ويستعد الثنائي إلى الرحلة التاريخية المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، إلى محطة الفضاء الدولية، من قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في ولاية فلوريدا.

ورحلة رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي تأتي ضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء، الذي يهدف لتأهيل كوادر متمرسة لخوض رحلات فضائية، والمشاركة في إجراء التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بقطاع الفضاء.