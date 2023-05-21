علي_القرني و #ريانة_برناوي يودعان أهليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق (فيديو) #نحو_الفضاء

وصل منذ قليل، رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، إلى إلى مقر انطلاق رحلة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وقام بتحية أسرتيهما وأصدقائهما استعدادا للصعود للمركبة.

والتقى رائدا الفضاء السعوديان علي وريانة بأهاليهما قبل الانتقال إلى مركبة الإطلاق، إذ قاما بتوديعهم استعدادا للرحلة التاريخية التي يترقبها الملايين في المملكة.

وقالت هيئة الفضاء في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “رائدا الفضاء السعوديان لديهما مهاما بحثية في محطة الفضاء الدولية”.

ومن قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في ولاية فلوريدا، تنطلق رحلة رائدي الفضاء السعوديين برفقة زملائهم الأمريكيين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.