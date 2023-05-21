السعودية إلى الفضاء.. إنجاز تاريخي للعرب (بث مباشر)

يسطّر رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، بعد قليل، تاريخاً جديداً للمملكة والعرب بتنفيذهما مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتطلق سبيس إكس طاقمًا من رواد الفضاء الخاصين، من بينهم اثنان يمثلان المملكة العربية السعودية، إلى محطة الفضاء الدولية، مساء الأحد، في مهمة من قبل شركة أكسيوم سبيس.

الانطلاق من المقرر مساء الأحد من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. إذا أقلعت المركبة كما هو مخطط لها، ومن المقرر أن تصل كبسولة Dragon المستقلة إلى محطة الفضاء الدولية صباح يوم الإثنين للرسو.

توقعات الطقس مواتية بنسبة 60% للإطلاق، ولكن 20% فقط مواتية في التاريخ الاحتياطي، والذي كان يوم الإثنين.

وتضم الرحلة المجموعة الثانية من المواطنين العاديين الذين يسافرون مع اكسيوم إلى محطة الفضاء.

تضمنت المهمة الأولى، في عام 2022، ثلاثة مديرين تنفيذيين أثرياء من رجال الأعمال الذين رافقهم مايكل لوبيز أليجريا، رائد فضاء سابق في وكالة ناسا يعمل كرائد فضاء رئيسي في أكسيوم.

يقود مهمة أكسيوم -2 يوم الأحد بيغي ويتسون، رائدة فضاء من ناسا أكملت 10 عمليات سير في الفضاء وقضت 665 يومًا في الفضاء، أكثر من أي أمريكي آخر.

وهي الآن مديرة رحلات الفضاء البشرية في أكسيوم وستعتمد على إرثها المثير للإعجاب من خلال مهمتها الرابعة في رحلات الفضاء.

ستنضم إليها ريانة برناوي، باحثة الطب الحيوي المتخصصة في أبحاث الخلايا الجذعية، والتي ستصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء. علي القرني يمثل أيضا المملكة العربية السعودية. هو عضو سابق في القوات الجوية السعودية، وهو طيار بارع.