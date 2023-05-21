طبيب يجيب: كم تبلغ نسبة نجاح عملية الرباط الصليبي في #السعودية؟

أكد الدكتور سالم الزهراني، استشاري جراحة العظام والطب الرياضي، أن نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية بلغت 100%.

وقال استشاري جراحة العظام في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن أسوأ لحظة تمر علي لحظة اكتشافي أن اللاعب مُصاب برباط صليبي، متابعا: "سعادتي كانت كبيرة جداً بعدما اكتشفت عدم إصابة عبدالإله العمري".

وأضاف سالم الزهراني، أن عملية الرباط الصليبي لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، مشيرا إلى أن إصابات الرباط الصليبي أكثر أربع مرات عند النساء من الرجال.

وأكد أن اللاعب يمكن أن يخضع لعمليات الرباط الصليبي لأكثر من مرة ويعود للملاعب كما كان، متابعا: “هناك أطباء وأخصائيين علاج طبيعي سعوديين وعرب أعلى كفاءة وأفضل من الأجانب الموجودين في الأندية الرياضية”.