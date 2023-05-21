مؤتمر_الإعلام_الوطني.. لقاء ثري عن التحديات التي تواجه الممارسات الإعلامية

48 ساعة حافلة بمناقشات مهمة عن مفاهيم الإعلام الوطني والاستثمارات السعودية في الإعلام العابر للحدود، جاءت في "مؤتمر الإعلام الوطني".

وافتتح رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الإعلام الوطني الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، "مؤتمر الإعلام الوطني"، الذي تنظمه الجامعة ممثلة بكلية الإعلام والاتصال، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

على مدى يومين بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، شارك متحدثون من داخل السعودية وخارجها في العديد من المجالات ذات الصلة بقطاع الإعلام.

وأكد الدكتور العامري أن الجامعة لها مبادرات متعددة في إقامة العديد من المؤتمرات والملتقيات والمعارض، إلى جانب الدور الفاعل لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تنظيم المؤتمر يأتي استجابة للتحولات الوطنية لتحقيق مستهدفات الرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة إقليمياً ودولياً، في وقت تشهد فيه الممارسات الإعلامية الكثير من التحديات في ضوء التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للعامري.

من جهته، أوضح الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن الكلية رأت الحاجة الملحة إلى إيلاء موضوع الإعلام الوطني أهمية كبرى، من خلال إقامة المؤتمر الذي يبحث في فكرة (الوطن) بوصفه الرمز والمعنى، وذلك ضمن الجدليات الإعلامية والاتصالية المتلاطمة، من منطلق النهوض بالدور العلمي والمجتمعي.

وأكد أن ثمة تجاذبات في مفهوم الإعلام الوطني، بين ذلك الإعلام الذي يمثل وجهة نظر الحكومات فقط، وبين وجهات نظر أخرى ترى أن كل إعلام يجب أن يُعنى في ممارساته المهنية بمجتمعاته وقضاياه، مشيراً إلى أن العالم اليوم تسوده فكرة أن الإعلام تجتذبه آليات السوق ورغبات الجمهور، ومن ثم ينصرف عن أداء دوره المهني وأولوياته الوطنية.

واشتمل الحفل على عرض مرئي بعنوان " أكاديميون في ذاكرة إعلام الوطن" وفيلم وثائقي عن "الإعلام السعودي: قرن من الانتماء والمهنية"، فيما دشن رئيس الجامعة المرحلة الأخيرة من مشروع التحول الرقمي لصحيفة "المرآة" بالإضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء للمؤتمر.

وناقش المؤتمر في يومه الأول 6 جلسات بعنوان "الإعلام الوطني: جدلية المفاهيم والممارسات"، و"الاستثمارات السعودية في الإعلام العابر للحدود: الحضور والفاعلية؟"، و"الإعلام الوطني بين قيم الممارسة وآليات السوق"، و"إعلام الأجهزة الحكومية وتشكّل الرأي العام الوطني: من يقود الآخر؟"، والدراما السعودية والقضايا الوطنية: الحضور والتأثير؟" و"إعلام الدبلوماسية في خدمة القضايا الوطنية"، بالإضافة إلى ورشتي عمل حملت عنوان "إستراتيجيات الظهور التلفزيوني"، و"تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي"، كما يشارك بالمؤتمر ما يقارب 70 شخصية من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة في العديد من المجالات، وأصحاب الخبرات والتجارب الرائدة والمهتمين، إضافة إلى الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب والطلبة حديثي التخرج.