رائدا الفضاء السعوديان #ريانة_برناوي و #علي_القرني يستقران في مركبة “دراجون” استعدادا للانطلاق #نحو_الفضاء

أنهى رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي استعدادتهما في ولاية فلوريدا الأمريكية للانطلاق في رحلة الفضاء التاريخية التي يترقبها الملايين في المملكة والوطن العربي.

واستقر رائدا الفضاء السعوديان ريانة وعلي، بصحبة الأمريكيين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، في مركبة "دراجون 2" استعدادا للانطلاق نحو الفضاء.

واستعدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، جيدا لمهمة الفضاء AX-2 التي تنطلق اليوم 21 مايو الجاري إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2".

وقال جويل مونتالبانو، مدير البرنامج الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية، إن الجهات المختصة بالرحلة الفضائية أكدت تنفيذ عملية إطلاق الرحلة، والوصول إلى محطة الفضاء الدولية في الوقت المحدد، وذلك لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.