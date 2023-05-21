صدمة بعد حذف أغنية #أنا_دمي_فلسطيني

صد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بحذف أغنية "أنا دمي فلسطيني" للمطرب الفلسطيني محمد عساف من على أشهر منصتين للموسيقى.

وأعلنت المنصتان سبب الحذف في 3 كلمات وهي "الأغنية تعادي السامية".

وعلق محمد عشاف قائلا: "تلقيت رسالة إلكترونية من المنصّتين تفيد بحذف الأغنيت بحجة أنها تحرض على الاحتلال".

وأضاف: "هذا الاتهام يزيدني شرفاً وانتماءً لوطني فلسطين وقضيتي العادلة (..) حتى لو حذفوا هذه الأغنية فهي موجودة في ذاكرة كل فلسطيني”.

وطُرحت أغنية "دمي فلسطيني" في 2015. وقد حقّقت ما يزيد عن 30 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.