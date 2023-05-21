شاهد لحظة وصول #علي_القرني و #ريانة_برناوي إلى منصة إطلاق المركبة “دراجون” (فيديو) #نحو_الفضاء

وصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي إلى منصة إطلاق المركبة دراجون التي تقلهما إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” فيديو يرصد لحظة وصول علي القرني وريانة برناوي إلى منصة إطلاق المركبة “دراغون”.

وتنطلق رحلة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، مساء اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 في رحلة علمية، تمثِّل حدثًا تاريخيًّا للمملكة، وتدشِّن مرحلة جديدة للسعودية في مجال الفضاء.

ومن قاعدة كيب كنافيرال، بمركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في ولاية فلوريدا، يبدأ رائدا الفضاء السعوديان رحلتهما التاريخية إلى الفضاء مصحوبين بدعوات الملايين من أبناء المملكة.