ماذا قال أهالي رائدي الفضاء السعوديين #علي_القرني و #ريانة_برناوي قبل الانطلاق إلى الفضاء؟ #نحو_الفضاء

عبر أهالي رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي عن سعادتهما الغامرة بالرحلة التاريخية لابنيهما إلى محطة الفضاء الدولية.

وودع الأهالي ابنيهما قبل الانتقال إلى مركبة الفضاء في محطة الفضاء الدولية "ISS" في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث وصل الرائدان إلى منطقة مخصصة لهذا الغرض عبر "هليكوبتر".

وقال محمد عبدالعزيز والد رائد الفضاء علي القرني، إن هذه اللحظة تعد انعكاساً لدعم القيادة الرشيدة، ونتاج رؤية المملكة 2023، مشيرًا إلى أن مشاعر الفخر تملؤهم بهذه اللحظة التاريخية.

وعبر عبدالله شقيق علي القرني عن مشاعرَ الفخر التي تكسو الوطنَ وشعبَه.

وأما مؤيد شقيق رائدة الفضاء ريانة برناوي أكد أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور، وطموحات الجيل الواعد الذي تحفزه الرؤية بجهود وليِّ العهد.

وشددت ريلام شقيقة ريانة على أن شعور الفخر يملأ أسرتها والحماس يطغى على أي شيء آخر.