رئيس الهيئة #السعودية للفضاء: المملكة أصبحت هي الأولى عربيا بإرسالها 3 رواد فضاء

قال رئيس إدارة مجلس الهيئة السعودية للفضاء، عبدالله بن عامر السواحه، إن المملكة أصبحت هي الأولى عربيا بإرسالها 3 رواد فضاء.

وأطلقت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، الرحلة العلمية المتجهة إلى الفضاء التي على متنها أول رائدي فضاء سعوديين "ريانة برناوي" و "على القرني" من محطة الفضاء الدولية (ISS) بمدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المهمة إلى إجراء تجارب علمية وبحثية رائدة تسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وإبراز دور مراكز الأبحاث السعودية وتأكيد جهودها الحثيثة في إحداث تأثير علمي في هذا المجال.