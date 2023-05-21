فينيسيوس: #إسبانيا بلد عنصري

شن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال هجوما على جماهير فالنسيا بسبب الهتافات العنصرية التي صدرت ضده اليوم.

ونشر فينيسيوس بيانًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال: "هذه الواقعة لم تكن الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني".

وأضاف: "الرابطة تعتقد أن هذا أمر طبيعي، والاتحاد يفعل ذلك أيضًا ويشجع الخصوم. أنا آسف جدا. البطولة التي كانت ملكًا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي اليوم تنتمي إلى عنصريين".

وتابع: "لقد رحبت إسبانيا بي لكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا آسف للإسبان الذين لا يتفقون، لكن اليوم في البرازيل تُعرف إسبانيا بأنها بلد العنصريين".

وأتم: "لسوء الحظ، ليس لدي دفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع. أنا موافق. لكنني قوي وسأذهب حتى النهاية ضد العنصريين. حتى لو كان بعيدًا عن هنا".