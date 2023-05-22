طقس الأثنين.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين بمناطق المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وتبوك.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثالثة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.