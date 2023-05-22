أول فيديو لرائدي الفضاء السعوديين من الفضاء #عاجل

نشرت قناة "الإخبارية" أول فيديو لرائدي الفضاء السعوديين" على القرني" و" ريانة برناوي" من الفضاء ، حيث وجها التحية للجميع.

وانطلق، أمس الأحد، صاروخ في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم يضم أول سعوديَّين أحدهما امرأة.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.