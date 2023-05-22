ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 75 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، أو 0.2% إلى 75.72 دولار للبرميل .

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو ، أكثر العقود الآجلة تداولا، 15 سنتا، أو 0.2%، إلى 71.84 دولار.

ويرجع سبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب تراجع الدولار وخفض المعروض من كندا ومنتجي "أوبك+"، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.

وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية وسط توقعات من المستثمرين بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو/حزيران. وتراجع العملة الخضراء يجعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.