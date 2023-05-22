بأكثر من 84 مليون ريال.. صرف الدفعة الثانية لمزارعي #القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (84,679,220) ريالًا، لصافي كمية (48,344) طنًا، وذلك لعدد (179) مزارعًا، تتضمن عدد (46) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (115,438) طنًا لعدد (409) مزارعين، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (199.425.565) ريالًا.