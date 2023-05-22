من #أنقرة إلى #الرياض.. وصول #التوأم_السيامي السوري “إحسان وبسام” عبر الإخلاء الطبي اليوم

سيصل اليوم الأثنين، التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" من أنقرة إلى الرياض، عبر الإخلاء الطبي من أجل إجراء عملية الفصل.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيتم وضع التوأم في مدينة الملك عبد العزيز الطبية ، تمهيدا لإجراء العملية الجراحية.

وتعد هذه العملية رقم 57 التي تجريها المملكة ،ضمن جهودها لفصل التوأم السيامي.