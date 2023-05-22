بـ41 مئوية.. #الأحساء و #حفر_الباطن تسجلان أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الإثنين في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مدينتا حفر الباطن والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية.

وأضاف المركز أن أدنى درجة حرارة سجلتها اليوم مدينتا أبها والباحة بـ15 درجة مئوية.

على جانب آخر، كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين بمناطق المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفت إلى أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن المملكة: