رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي: ساعات ويجتمع العلمان السعودي والإماراتي في #الفضاء  

وجه سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، رسالة إلى رائدي الفضاء السعوديين عيل القرني وريانة برناوي، بعد إنطلاق رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، مساء أمس الأحد.

وكتب «النيادي» عبر حسابه الرسمي على «تويتر» من محطة الفضاء الدولية: «متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2: بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي».

وأضاف: «ساعات ونلتقي هنا.. ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء. توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله».

وفي رسالة أخرى قبل انطلاق الرحلة، قال رائد الفضاء الإماراتي: «على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية».

وأضاف: «اترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق».

وانطلقت المهمة العلمية للمملكة العربية السعودية نحو محطة الفضاء الدولية (ISS)، في الثانية عشر و37 دقيقة من بعد منتصف ليل الأحد، وتضمّ على متنها 4 رواد فضاء، من بينهم رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

وأقلعت المركبة الفضائية «دراجون2» التابعة لشركة تقنيات استكشاف الفضاء «سبيس إكس»، من مركز «كينيدي» للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، على متن صاروخ «فالكون9»، ومن منصة الإطلاق في «كيب كنافيرال» بولاية فلوريدا.

وذكرت الهيئة السعودية للفضاء، أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلى القرني، يتمتعان بجاهزية تامة لتنفيذ مهمتهما في محطة الفضاء الدولية، والتي تتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، من بينها 3 تجارب تعليمية توعوية، وتهدف للتوصل لنتائج علمية مهمة، تسهم في تعزيز تطور برنامج الفضاء السعودي، وتُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الفضاء.