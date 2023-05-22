التحقوا بمعسكر تابع لتنظيم إرهابي واشتركوا في تهريب المطلوبين أمنياً.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 جناة في #الشرقية #عاجل

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 جناة في المنطقة الشرقية.

وبحسب بيان «الداخلية»، أقدم حسن بن عيسى بن أحمد آل مهنا وحيدر بن حسن بن عبدالله مويس ومحمد بن إبراهيم بن جعفر أمويس، وثلاثتهم سعوديو الجنسية، على الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، والتدرب على الأسلحة والقنابل في معسكراته.

وأوضحت الداخلية أن «حسن» و«حيدر» تدربا على كيفية «تشريك» وإبطال القنابل، وإبطالها، واشتراكا في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وتهريب عدد منهم بالفعل، وعدم إبلاغهما عمن شاركهما في ذلك ومن دعمهما ونسق لهما، وعدم الإبلاغ عما طلب منهما من تهريب أسلحة عن طريق البحر إلى المملكة، واشتراكهما في حيازة أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

وتسلم المتهم الثالث «محمد» مبلغاً مالياً لتحديد موقع في البحر، يمكن من خلاله تهريب عدد من المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وعدم إبلاغه عمن شاركه في ذلك ودعمه ونسق له.

وبإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بقتلهم تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بهم، اليوم الاثنين، في المنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.