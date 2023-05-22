بعد ساعات من إنقاذ شابين.. «الدفاع المدني» ينتشل غريقاً في سيول «وادي الخير»

انتشلت عناصر الدفاع المدني في محافظة بارق بمنطقة عسير، غريقاً من تجمع مياه في وادي الخير.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن عناصرها في بارق انتشلوا غريقًا من تجمع مياه في «وادي الخير»، مضيفة: «نسأل الله له الرحمة».

وجرفت سيول «وادي الخير» 3 شبان، عصر أمس الأحد، عُثر على إثنين منهم، وجرى البحث عن الثالث، حتى عثر عليه متوفياً وتم انتشاله من قبل عناصر الدفاع المدني.

وأعاد «الدفاع المدني» التشديد على ضرورة عدم الاقتراب من مجاري السيول وأماكن تجمع المياه، حفاظاً على السلامة والحياة.

وقببل ساعات، باشر «الدفاع المدني» في أبها، حالة احتجاز مركبة في سيل بوادي المفجر، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها، لارتكابه مخالفة «المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها»، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام.