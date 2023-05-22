بعد اندلاع حريقين في أقل من أسبوعين.. إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ«الصبات الخرسانية» (فيديو)

أغلقت أمانة جدة معظم مداخل سوق الصواريخ الواقعة في جنوب المحافظة، باستخدام «الصبات الخرسانية»، وذلك في تحرك لمواجهة ما تعانيه السوق من سوء تنظيم وضعف في السلامة.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أظهر اغلاق مداخل السوق، التي تحتوي على مئات المحال المتخصصة في مختلف أنواع البضائع خاصة المخفضة، باستخدام الصبات الخرسانية.

ولم تفصح أمانة جدة عن سبب الاغلاق بشكل رسمي، ولم تشر أو تعلن عنه بشكل رسمي، وإن كان يأتي بعدما شهدته السوق من اندلاع حريقين كبيرين في ل أقل من أسبوعين.

ويوم 12 مايو الجاري، تمكنت فرق الدفاع المدني في جدة من إخماد حريق اندلع في السوق، خلال الساعات الأولى من اليوم. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على «تويتر» وقتها، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وبعدها بأيام قليلة وتحديداً يوم 21 مايو الجاري، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها تباشر حريقا نشب في سوق الصواريخ.