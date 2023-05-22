إيران.. أمين مجلس الأمن القومي يتنحى عن منصبه وقائد بالحرس الثوري يخلفه

استقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، من منصبه، حسبما أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى تعيين القائد بالحرس الثوري علي أكبر أحمديان خلفا لشمخاني.

ونفت مصادر أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس، وأن قرار شمخاني قد يرجع إلى تعيينه في منصب أكثر أهمية – بحسب وصفه - .

وتحظى التغييرات في المناصب العليا تحظى بمتابعة وثيقة، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل، ووسط توقعات المحللين بأن يكون الإقبال على المشاركة فيها ضعيفًا.

وشغل أحمديان منصب رئيس الأركان المشتركة للحرس الثوري في العقد الأول من الألفية ثم ترأس المركز الاستراتيجي التابع للحرس، وكان له حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود.

وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.