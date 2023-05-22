ساعات الحسم في عودة ميسي إلى برشلونة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي من العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

ذكرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن عملية إستعادة ميسي في برشلونة، دخلت مراحلها الحاسمة خاصة مع إعلان الفريق الكتالوني رغبته المستمرة في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت، إن الحصول على موافقة رابطة الليجا خطوة أولي في عملية عودة ليونيل ميسي إلي برشلونة، وهناك ثقة كبيرة داخل إدارة النادي بحدوث هذا الأمر.

أكملت، إن مسؤولي برشلونة سيقومون بإخطار أنسو فاتي وفيران توريس بأنهم خارج خطط النادي الصيف المقبل، وضرورة البحث عن أي عروض إستعدادًا لمغادرة البلوجرانا.

شددت الصحيفة، إن مشروع إستعادة ميسي هو الاهم داخل أورقة نادي برشلونة، بعد حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.