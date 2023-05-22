الأزمة تتصاعد.. أول تعليق من #فيفا على مشكلة #فينيسيوس

أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنه مع البرازيلي فينيسيوس، بعد العنصرية التي تعرض لها في مباراة الأمس بين ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني.

وأتى نص البيان كالآتي: "كامل التضامن مع فينيسيوس، فلا يوجد مكان للعنصرية في اللعبة ومجتمعنا، لذلك تأخذ الفيفا صف اللاعبين المعرضين لمثل هذه المواقف، فما حدث في لقاء فالنسيا وريال مدريد يؤكد أن هذا دورنا".

وتابع بذكر الحل: "لهذا هناك عملية من ثلاث خطوات قادرة على الحد من هذا ولابد وأن تطبق في منافسات الفيفا على جميع المستويات، فيتم أولًا إبقاف المباراة حتى يتوقف الجمهور، ثم يغادر اللاعبون الملعب، وإذا ما استمر الأمر سيتم إيقاف المباراة واللجوء للإعادة وإذا لم يفيد بشيء تلغى المباراة وتمنح النقاط للخصم".

واختتم: "هذه القواعد التي على الجميع تطبيقها في كل دول العالم، ولكن بكل تأكيد القول أسهل من الفعل، نحن فقط نحتاج للقيام بالتصرف الصحيح والدعم في مثل هذه المواقف بذكر وتعليم القواعد الصحيحة لحل الأمور".