باستثمارات 8.4 مليار دولار.. إتمام الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج #الهيدروجين_الأخضر بالعالم في #نيوم

أعلنت شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، اليوم، إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، في مدينة «نيوم».

وأوضحت الشركة أن المصنع سيتم إنشائه باستثمارات إجمالية قدرها 8.4 مليار دولار، بالتعاون مع 23 بنك وشركة استثمارية سعودية وإقليمية دولية.

ويجري بناء المصنع في مدينة «أوكساجون» بـ«نيوم»، بالشراكة بين «نيوم»، وشركتي «أكوا باور» و«إير برودكتس»

وأبرمت الشركة اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة «إير برودكتس»، واعتماد شركة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، باعتبارها طرفاً ثانياً مستقلاً يقدّم رأياً موضوعياً، لهيكلية التمويل بدون حقّ الرجوع، تأكيداً لالتزام المشروع بشروط القروض الخضراء، علماً بأن هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.

وأبرمت شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر» اتفاقية حصرية لمدة 30 عاماً مع شركة «إير برودكتس»، التي ستشتري كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع، في خطوة تهدف إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وسينتج مصنع الهيدروجين الضخم التابع لشركة «نيوم للهيدروجين الأخضر»، ما يصل إلى 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، على شكل أمونيا خضراء.