تبرعات #الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان تتجاوز 21 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة «ساهم»، مبلغ 21 مليون ريال.

ووصلت قيمة التبرعات على منصة «ساهم»، حتى كتابة هذه السطور، إلى 21 مليونًا و782 ألفًا و131 ريالًا، تبرع بها ما يزيد على 146 ألفًا و177 متبرعًا.

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قبل أيام، الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة «ساهم».

وقال المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على المركز، د.عبد الله الربيعة: إن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء، وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

وأوضح «الربيعة» أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم»، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

وأفاد بأن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعياً الجميع إلى التبرع عبر منصة «ساهم» لأشقائهم في السودان، ومشيراً إلى أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، بل تصل إلى مستحقيها كاملة.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/sudan، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة: SA7080000500608019999908 في مصرف «الراجحي»، أو تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال، عبر متجري «آبل» و«جوجل بلاي».