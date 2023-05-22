الدنمارك تدعو لـ قمة سلام بين #أوكرانيا و #روسيا في يوليو

أعلن وزير خارجية الدنمرك لارس لوكه راسموسن، اليوم الاثنين، أن بلاده تود أن تستضيف قمة في يوليو؛ لبحث كيفية التوصل للسلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقال راسموسن على هامش اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: بداية نحتاج لبذل بعض المجهود للوصول إلى التزام عالمي بتنظيم مثل تلك القمة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القمة ستحتاج مشاركة من الهند والصين والبرازيل.

وذكر أن قمة للسلام لا يجب أن تحضرها الدول الحليفة لأوكرانيا فحسب، متابعًا: من الضروري بناء اهتمام ومشاركة من دول مثل الهند والبرازيل والصين، لكن من الصعب بالنسبة لي مشاركة روسيا.