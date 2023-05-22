ابتكار علمي سعودي لإنتاج #الديزل من نخيل #الدوم

كشفت دراسة علمية في جامعة «شقراء»، للباحث الدكتور منصور ناصر الروقي، الأستاذ المساعد في الهندسة الصناعية وضمان الجودة بكلية الهندسة بالدوادمي، رئيس مجموعة تطبيقات الطاقة المتجددة البحثية، عن نموذج جديد لإنتاج وقود الديزل الحيوي كمصدر مستدام للطاقة المتجددة، من خلال استخلاص زيت بذور نخيل الدوم المتوسطي، ودمجها كيميائيًا مع بقايا مواد معينة «جزيئات أكسيد الكوبالت النانوية القابلة لإعادة التدوير»، وهو البحث الذي نُشر في مجلة علمية مصنفة من أفضل 10 مجلات في التخصص «Journal of Cleaner Production».

وقال الدكتور الروقي إنه تم اختبار نموذج وقود الديزل المقترح في هذا المشروع تحت ظروف معينة، ووفقًا لمعايير وقود الديزل الأوروبية والأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات قد أظهرت نتائج إيجابية، حيث تم رفع جودة الوقود وتقليل تكلفة إنتاج الديزل إلى ما يقارب 4 أضعاف تقريبًا مقارنةً بتكلفة إنتاج وقود الديزل التقليدي المشتق من النفط.

وأضاف أن وقود الديزل الحيوي المصمم في هذا البحث يتميز بالقيمة الحرارية المرتفعة، بالإضافة إلى الأثر البيئي الإيجابي الذي يمكن أن يسهم به هذا النموذج من وقود الديزل الحيوي بتقليل انبعاثات الكربون، نتيجةً لقلة حجم مادة الكبريت مقارنة بوقود الديزل التقليدي، لافتًا النظر إلى أن الباحثين يهدفون لدراسة الأبعاد الاقتصادية والتنموية لهذا النموذج من وقود الديزل الحيوي مستقبلًا في المملكة العربية السعودية.