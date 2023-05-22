(فيديو).. رائدا الفضاء السعوديين على بُعد خطوات من #محطة_الفضاء_الدولية #نحو_الفضاء

أصبح رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، على بُعد خطوات من محطة الفضاء الدولية، في مهمتهما التي انطلقت نحو محطة الفضاء الدولية، والتي تضمّ أربعة رواد فضاء؛ لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلى القرني، يتمتعان بجاهزية تامة لتنفيذ مهمتهم في محطة الفضاء الدولية، حيث سيجريان 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى تتضمّن ثلاث تجارب تعليمية توعوية، وتهدف للتوصل لنتائج علمية مهمة، تسهم في تعزيز تطور برنامج الفضاء السعودي وتُحقق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال الفضاء.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتابع عن كثب مراحل الرحلة الفضائية، وذلك من خلال مركز عمليات يضم فريقا مختصا في برنامج رواد الفضاء، يدعم رائدي الفضاء السعوديين في مهمتهم منذ الانطلاق وحتى الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، وطوال مدة الرحلة.