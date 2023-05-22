خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى رسالة خطية من #ملك_البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة، الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.