بورصات_الخليج تغلق على تباين بفعل القلق من رفع سقف الدين في #أمريكا

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية، اليوم الإثنين، على تباين مع استمرار قلق المستثمرين قبيل استئناف محادثات رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

وأغلق مؤشرا الأسهم في الإمارات على ارتفا،ع بينما انخفض المؤشر الرئيسي في السعودية لليوم الثاني متأثرا بعدم استقرار أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر دبي 0.1 بالمئة بعد خسائر لجلستين متتاليتين مدعوما بارتفاع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.3 بالمئة وسهم شركة دبي للاستثمار 1.4 بالمئة، كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة ألفا أبوظبي القابضة 5.4 بالمئة وصعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3.7 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة وقادت الأسهم المالية والصناعية موجة الخسائر، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.6 بالمئة وسط تراجع جميع القطاعات تقريبا.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة سقف الدين.