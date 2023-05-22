المرشح الخاسر في #الانتخابات_التركية يعلن موقفه النهائي من دعم #أردوغان في جولة الإعادة 

أعلن المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات التركية، سنان أوغان، موقفه النهائي من دعم المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، المقرر إجراؤها في تركيا الأحد المقبل.

وقال "أوغان" إنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته ومرشح حزب الحرية والعدالة، رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة، وفق ما نقلته "العربية" في نبأ عاجل.

وقبل أيام، قال المرشح الخاسر: "قد نعلن حيادنا في نهاية المطاف، دون دعم أردوغان أو كليتشدار أوغلو".

وشدد على أن شروطه لدعم أي من المرشحين، تتمثل في عدم إجراء تغيير في المواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، وإعادة 13 مليون لاجئ يقيمون في تركيا إلى

بلادهم.