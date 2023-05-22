استخدام #الذكاء_الاصطناعي لنقل #ماء_زمزم وفق معايير صحية

بحثت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استخدام الذكاء الاصطناعي في موقع سبيل الملك عبدالعزيز بكدي، وناقلات ماء زمزم، من موقع السبيل إلى المسجد النبوي.

يأتي ذلك وفق معايير صحية تضمن نقل ماء زمزم بطرق حديثة وآمنة مستوفية لأعلى المعايير العالمية، والعديد من الجوانب التطويرية التي تسعى وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية إلى استثمارها في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وناقشت الوكالة تطوير منظومة سقيا زمزم بالحرمين الشريفين، بحضور الوكيل المساعد للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية لشؤون زمزم د.عبدالرحمن الخطابي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي، ومدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني.