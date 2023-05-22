السعودية #ريانة_برناوي.. ماذا ستفعل أول رائدة فضاء عربية داخل المحطة الدولية؟

وصلت أول رائدة فضاء عربية تذهب إلى الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

ريانة برناوي هي واحدة من اثنين من السعوديين في مهمة خاصة ثانية لأكسيوم سبيس ، والتي أقلعت على صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من الولايات المتحدة يوم الأحد.

خلال الأيام العشرة المقررة لها في المدار على محطة الفضاء الدولية ، تخطط عالمة الطب الحيوي البالغة من العمر 34 عامًا لإجراء أبحاث حول الخلايا الجذعية وسرطان الثدي. تأمل في إلهام النساء من جميع الخلفيات في الشرق الأوسط.

وفي مقطع فيديو تم تصويره في الفضاء قبل وصولها إلى محطة الفضاء الدولية، قالت: "بالنسبة للناس في جميع أنحاء العالم، المستقبل مشرق للغاية. أود أن تحلموا بأحلام كبيرة ، وأن تؤمنوا بأنفسكم وتؤمنون بالإنسانية".

وينضم إلى برناوي في مهمة أكسيوم 2 زميلها السعودي المتخصص في البعثة علي القرني، وهو ثاني رائد فضاء من المملكة الخليجية يذهب إلى الفضاء، وأمريكيان هما القائد بيجي ويتسون والطيار جون شوفنر.

السعودية ريانة برناوي في الفضاء

سافر الطاقم إلى الفضاء داخل مركبة دراجون الفضائية التابعة لسبيس إكس، والتي كانت فوق صاروخ فالكون 9 الذي أطلق من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، فلوريدا، الساعة 21:37 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

رست دراجون بشكل مستقل مع محطة الفضاء الدولية في الساعة 13:12 بتوقيت جرينتش يوم الإثنين، حسب تغريدة أكسيوم سبيس.

خلال فترة وجودهم في المختبر المداري، سيجري الطاقم أكثر من 20 تجربة علمية وتكنولوجية، بما في ذلك تداعيات الفضاء على صحة الإنسان وتكنولوجيا استمطار المطر.

ستستند تجارب برناوي إلى بعض الأعمال التي قامت بها على مدى السنوات التسع الماضية كفني مختبر أبحاث في برنامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.

في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا، قالت إن كوني أول رائدة فضاء سعودية تسافر إلى الفضاء كان "من دواعي سروري وتكريم عظيم أن أحمله".

وقالت أيضًا إنها تتطلع إلى مشاركة تجربتها على متن محطة الفضاء الدولية من خلال روابط الفيديو مع الأطفال: "أن تكون قادرًا على رؤية وجوههم عندما يرون رواد فضاء من منطقتهم لأول مرة أمر مثير للغاية">