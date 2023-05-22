«#البيئة» تحصد الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية عن تطبيق «مرشدك الزراعي»

حصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023 عن فئة التطبيقات الذكية، ممثلة في تطبيق مرشدك الزراعي الرائد إقليميّا وعالميًا.

وتأتي هذه الجائزة تأكيدًا لتقدير وتميّز جهود المملكة في المجال التقني، من خلال التطبيقات الذكية لتقديم الخدمات والاستفادة من التكنولوجيا العالمية؛ من أجل خدمة التنمية المستدامة عربيًا وإقليميًا.

من جهته، قال وكيل الوزارة للزراعة م.أحمد العيادة: إن فوز الوزارة بهذه الجائزة يأتي امتدادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية 2030 وإستراتيجية التحول الرقمي في الوزارة.

وأضاف: إن المملكة خطت خطوات واسعة وكبيرة في التنمية الزراعية، من خلال توفير خدمات ذكية عبر تطبيق مرشدك الزراعي، من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.