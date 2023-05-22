باستثمارات بـ8,4 مليارات دولار… #نيوم يعلن اكتمال الإغلاق المالي لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم

أتمت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، اليوم الإثنين، مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.

وبلغت الاستثمارات نحو 8.4 مليار دولار أمريكي، بعد توقيعها مستندات مالية مع 23 مصرفاً وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.

وقالت الشركة إن المصنع يجرى بنائه في مدينة "أوكساجون" ضمن منطقة "نيوم" وأبرمت الشركة كذلك اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "إير برودكتس"، بصفتها شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال وضمان تكامل الأنظمة على مستوى المصنع بشكل عام.

وكشفت الشركة عن اعتماد شركة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، باعتبارها طرفاً ثانياً مستقلاً يقدّم رأياً موضوعياً لهيكلية التمويل بدون حقّ الرجوع، تأكيداً على التزام هذا المشروع بشروط القروض الخضراء.

ويعد هذا التمويل الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر، وقامت شركة "إير برودكتس" بدورها بمنح عقود رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي التكنولوجيا والبناء.