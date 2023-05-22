دوري_روشن.. خسارة قاسية لـ #الاتفاق وفوز ثمين لـ #ضمك على #أبها

تلقى فريق الاتفاق خسارة ثقيلة أمام الفتح برباعية نظيفة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري روشن.

وسجل رباعية الفتح كل من فراس البريكان وخالد الغنام هدفين لكل منهما.

وأكمل الاتفاق اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سنوسي الهوساوي وسعد الموسى في الدقيقتين 6 و64.

ويحتل الفتح المركز السادس برصيد 42 نقطة، وجاء الاتفاق عاشرًا برصيد 33 نقطة.

وفاز ضمك على أبها بهدف نظيف عن طريق عبدالله العمار، كما تعادل الفيحاء مع الرائد بهدف لمثله.

وتقدم يوكوفيتش للرائد في الدقيقة 24 وتعادل تراجكوفسكي للفيحاء في الدقيقة 80.