فشل مفاوضات #بايدن و #مكارثي حول سقف الدين الأمريكي

فشلت مفاوضات سقف الديون في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النوّاب كيفن مكارثي.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، في تصريحات اليوم، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات مع الرئيس بايدن بشأن رفع سقف الدين.

وأضاف أن حزمة المفاوضات بشأن سقف الدين ستلبي مطالب الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سقف الدين قبل 1 يونيو المقبل.

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "يمكننا التوصل إلى اتفاق على سقف الديون بحلول ليل الإثنين أو غدا الثلاثاء"، مشددا على أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سقف الدين قبل نهاية الشهر الحالي.