تعليم_محايل_عسير يقدم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ويعلق الدراسة المسائية غدا

أعلنت إدارة التعليم في محايل عسير، تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية".