الخليج يضرب #الوحدة بالأربعة في #دوري_روشن

تغلب فريق الخليج على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري روشن.

وسجل رباعية الخليج كل من بيدرو وسوكول وهدفين لموراتو، وجاء هدف الوحدة عن طريق هزاع الغامدي.

وارتفع رصيد الخليج إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر، والوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

وتغلب التعاون على الطائي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسجل هدفا التعاون فهد الرشيدي وتاوامبا فيما جاء هدف الطائي عن طريق محمد محسن.

وجاء التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، والطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.