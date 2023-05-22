الأمير #خالد_بن_سلمان يؤكد استمرار دعم #السعودية لمجلس القيادة والشعب اليمني للتوصل إلى حل سياسي شامل

أكد وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي لوزير الدفاع في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة.

ونقل وزيرِ الدفاع تحياتِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بنِ عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيسِ مجلس الوزراء لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، وتمنياتهما للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار.

وثمن رئيس مجلس القيادة جهودَ المملكة ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيَها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية.

وأكد وزير الدفاع، استمرار دعم المملكة بما يخدم الشعب اليمني الشقيق، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقِّق السلام والنماء لليمن.