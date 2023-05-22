بعد الملكية السعودية.. #نيوكاسل من المنافسة على الهبوط إلى #دوري_أبطال_أوروبا

حقق فريق نيوكاسل إنجازا كبيرا بعد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبعدما كان نيوكاسل ينافس على الهبوط حتى منتصف الموسم الماضي، أصبح الآن من أقوى أندية إنجلترا.

وجاء استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على ملكية نادي نيوكاسل في أكتوبر عام 2021 نقطة فارقة في تاريخ نيوكاسل.

وتغير الموقف تماما في منتصف الموسم الماضي وقدم نيوكاسل مستويات مميزة وضمن البقاء في الدوري وتحول بعدها للمنافسة على القمة في الموسم الجاري.

نيوكاسل تمكن خلال 37 مباراة من تحقيق الفوز في 19 مباراة، مقابل التعادل في 12 والخسارة في 5 مباريات فقط.