طقس الثلاثاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة واتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل ، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.