بعد طول انتظار.. “#واتساب” يطرح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين

بعد طول انتظار، طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" واحدة من ميزاته المنتظرة وهي القدرة على تعديل الرسائل.

وأعلن "واتساب" في طرحه للمميزة الجديدة : "حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب"- وفقا لـ"رويترز"-.

وأوضح "واتساب" أنه سوف يتم طرح الخاصية لجميع المستخدمين في أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على "إرسال".

كما يمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "تعديل" في القائمة.

وستحمل الرسالة المعدلة وصف "معدلة"، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.