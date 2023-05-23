رغم انتهاء جائحة “#كورونا”.. “الصحة العالمية” تحذر من #الوباء_القادم

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الدول الأعضاء، على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وأضاف أنه لا يمكن تأجيل هذه الاستعدادات، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريبا.

وأردف "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

يشار إلى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.