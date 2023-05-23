تعرف على موعد #الإجازة_المطولة الأولى والوحيدة للفصل الدراسي الثالث #عاجل  

يدخل الطلاب والطالبات بمراحل التعليم الأساسي في الإجازة المطولة الأولى والوحيدة خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444ه، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

وتستمر الإجازة المجدولة ضمن التقويم الدراسي لوزارة التعليم لمدة يومين – وهما الأحد والأثنين 8 و9 من ذي القعدة 1444 هـ، الموافقين 28 و29 من مايو 2023.

وتعد الإجازة المطولة هي الأولى و الوحيدة ضمن الفصل الدراسي الثالث الذي يستمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.